2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, местами будут идти дожди.

Северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди, в горных и предгорный районах возможны снег и мокрый снег. В некоторых районах дожди будут интенсивными. Подует временами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-7° тепла.