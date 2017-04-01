Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ABC News ответил на вопрос о расследовании главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которое было посвящено предполагаемой недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает «Дождь». Песков подчеркнул, что все госслужащие декларируют свои доходы и отчитываются перед спецслужбами.

По его словам, все доходы госслужащих «очень, очень прозрачны» для заинтересованных органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией в России. «А популистские обвинения разных активистов (…) не соответствуют действительности, потому что, конечно, эти активисты просто не могут знать информацию, известную спецслужбам», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что коррупция — это очень актуальная проблема для России, с которой нужно бороться. «Общество совершенно не толерантно по отношению к этому. Поэтому да, неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны. В некоторых это было организовано законно, в некоторых, как в Москве, это было сделано незаконно. Они [организаторы акции протеста] не захотели уведомить мэрию законным путем, поэтому акции в Москве были незаконны», — подчеркнул Песков.