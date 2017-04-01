В Нью-Йорке умер американский активист Гилберт Бейкер, придумавший символ ЛГБТ-движения — радужный флаг. Ему было 65 лет.

В 1978 году Гилберт Бейкер разработал символ ЛГБТ-движения — флаг, который изначально состоял из восьми продольных полос разных цветов, пишет Би-би-си.

Розовый цвет символизировал сексуальность, красный — жизнь, оранжевый — исцеление, желтый — солнечный свет, зеленый — природу, бирюзовый — искусство, индиго — гармонию, фиолетовый — человеческий дух.

Впоследствии количество полос сократилось до шести, убрали розовый и индиго, а бирюзовый заменили на синий.

Бейкер объяснял, что этим символом он хотел донести до людей мысль о том, что люди могут быть разными, но вместе они единое целое.

В 2015 году радужный флаг, созданный Бейкером, приобрел нью-йоркский музей современного искусства. В интервью музею Бейкер рассказал, как к нему пришла идея создать символ ЛГБТ-движения.

«Нам нужно было что-то красивое, что-то наше, — сказал Бейкер. — Радуга отлично подходит, потому что она отражает наше разноообразие с точки зрения расы, пола, возраста и так далее».

Гилберт Бейкер родился в Канзасе в 1951 году. В начале 70-х годов, когда в Америке зарождалось движение за права геев, он жил в Сан-Франциско.

Бейкер участвовал в демонстрациях ЛГБТ-движения и делал плакаты для митингов, в том числе по просьбе Харви Милка — первого политика, открыто признавшего свою гомосексуальность.