Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к США.

Программа работы Совбеза под американским председательством будет согласована 3 апреля. Руководить структурой впервые будет Никки Хейли, которая была назначена на должность постоянного представителя США менее трёх месяцев назад, сообщает ТАСС.

Несмотря на скромный срок работы на новом посту, она уже выступила с критикой организации и призвала к сокращению её финансирования. Так, например, Хейли высказала недовольство тем, что американцы покрывают более 22% бюджета ООН, который составляет около $5,4 млрд.

В мае председательство перейдет к Уругваю.