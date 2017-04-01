Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что низкий уровень доверия американцев к России является следствием интенсивной антироссийской пропаганды, которая ведётся в США.

«Это не проблема, но это вызывает у нас сожаление. У нас есть понимание таких показателей. Ведь уже больше года американская аудитория является объектом жёсткой антироссийской пропаганды», — отметил представитель Кремля в интервью ведущему программы Good Morning America на телеканале ABC.

По мнению Пескова, результатом подобного информационного прессинга стало то, что американцам теперь кажется, что российские хакеры повсюду, «в каждом холодильнике, в каждом утюге».