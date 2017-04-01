Президент США Дональд Трамп покинул церемонию объявления исполнительных указов, не подписав необходимые документы. Об этом, как передает RT, сообщает The Hill.

По данным издания, на церемонии должны были быть подписаны указы, касающиеся мировой торговли. Трамп заявил, что «серьёзные результаты будут видны очень скоро», после чего покинул Овальный кабинет.

Документы, которые должен был подписать Трамп, забрал с собой вице-президент Майк Пенс.

The Hill отмечает, что Трамп покинул комнату после вопроса журналиста о бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне.