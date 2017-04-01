Президент Алмазбек Атамбаев в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности надо многому поучиться у НАТО.

Глава государства, отвечая на вопрос о выгоде Кыргызстана от членства в ОДКБ, заявил, что, хотя организации уже 25 лет, процесс ее становления еще не окончен.

«В рамках ОДКБ все-таки возникают такие трения между участниками, каких нет в НАТО. Тут надо учиться, а не изобретать велосипед. ОДКБ нужно многому поучиться у Североатлантического альянса», — сказал Атамбаев.