В расположенном в Гарадагском районе торговом центре в утренние часы«Бина» начался пожар.
На место происшествия сразу же прибыла техника и живая сила Противопожарной службы МЧС, в результате пламя удалось потушить.
Дата: 2017/04/01 11:14
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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