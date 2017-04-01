Ереванская газета «Айкакан жаманак» сообщает со ссылкой на опубликованные Национальной статистической службой данные, что в 2016 году поток инвестиций из России в Армению был отрицательным – минус 52 млрд. драмов.

Иными словами, из Армении в Россию было вывезено порядка 110 млн. долларов. Это беспрецедентные цифры.

Иностранные инвестиции в Армении снижаются второй год подряд. В 2015 году они составили 118,5 млрд. драмов, а в 2016 уже 81,5 млрд., причем 41 млрд. был направлен в добывающую отрасль.

Инвестиции из оффшоров составили порядка 100 млрд. долларов.