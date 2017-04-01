В США предложили ввести санкции против РФ за кибервзломы и другие агрессивные действия. Соответствующий законопроект подготовил конгрессмен от штата Западная Виргиния Александер Муни. Документ был внесен в американский парламент на этой неделе, передает РИА Новости.

Автор законопроекта, в частности, предлагает ввести санкции в отношении тех, кого Вашингтон заподозрит в хакерских взломах. Политик также настаивает на введении экспортных ограничений для компаний, которых заподозрят в ведении бизнеса с разведкой или оборонной отраслью РФ. Кроме того, конгрессмен призывает поддержать альтернативные русскоязычные ресурсы, которые противостоят государственным российским СМИ США.

Муни заседает в палате представителей конгресса с 2015 года. Политик не отличается большим влиянием. Его предложения в целом повторяют законопроект, внесенный в январе группой сенаторов.