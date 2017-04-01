Чешскому послу в Швейцарии и Лихтенштейне Карелу Борувка пришло уведомление об увольнении без объяснения причин. Позже в личной беседе с министром иностранных дел Чехии дипломат узнал, что должен покинуть должность из-за чрезмерной активности своей жены в социальных сетях, пишет Lidovky.

— Я получил сообщение, согласно которому свою работу я должен завершить 30 апреля. И без каких-либо обоснований я был переведён в министерство. Я считаю это просто невероятным, ничего подобного в чешской дипломатии не помню. Речь идёт о личных правах моей жены, которая не является сотрудником МИД, — заявил Борувка.

Теперь до конца апреля Карел Борувка должен оставить пост посла в Швейцарии и Лихтенштейне и вернуться на работу в МИД, где ранее занимал должность замминистра. Однако окончательное решение остаётся за президентом Чехии Милошем Земаном, который, согласно законодательству, утверждает назначение и освобождение от работы послов в других странах.

Как отмечает издание Lidovky, жена уволенного посла Алена Борувкова в своём «твиттере» регулярно выступает с критикой коллег по Чешской социал-демократической партии, других политиков и журналистов.