Секретариат ООН призвал к возобновлению «предметных переговоров» по Нагорному Карабаху, указав азербайджанской и армянской сторонам на необходимость проявить необходимую для этого политическую волю. С соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

По его словам, в секретариате ООН приняли к сведению последние заявления сопредседателей минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция) и полностью поддерживают их призыв к Баку и Еревану воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать договоренности о прекращении огня.

«Мы приветствуем все усилия по снижению напряженности и призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — сказал Хак.