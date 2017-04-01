Украинский лидер Петр Порошенко раскрыл данные о своих финансах в электронной декларации. В 2016 года глава государства заработал более $13,5 тыс. (366 тыс. 342 гривны).

Помимо зарплаты Порошенко получил примерно тысячу долларов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, сообщает «Интерфакс». Проценты по депозитам Международного инвестиционного банка обогатили президента Украины еще на сумму свыше $440 тыс.

Всего Порошенко задекларировал $60 тыс. и 900 тыс. гривен. При этом свыше миллиона долларов он разместил на счете в швейцарском Rothschild Bank. Также он перевел 393 фунта стерлингов в Международный инвестиционный банк, где у него уже лежит $25,9 млн, 9,9 тыс. евро и 80,8 тыс. гривен.