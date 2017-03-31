По её словам, Евтушенко находится в тяжёлом состоянии.
По её словам, Евтушенко находится в тяжёлом состоянии.
Дата: 2017/03/31 23:02
Раздел: Life-style
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