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Советский и российский поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США. Об этом ТАСС сообщила его жена Мария Новикова.

По её словам, Евтушенко находится в тяжёлом состоянии.