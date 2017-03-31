Отряды «Сирийской свободной армии» (ССА) и подразделения турецких войск разрабатывают новую операцию на севере Сирии, которая должна начаться в ближайшие несколько недель. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил один из полевых командиров ССА, член делегации сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) в Женеве Ахмед Усман.

«Менее, чем через месяц», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, когда ССА и турецкие войска возобновят боевые действия против террористической группировки «Исламское государство».

«Целью «Щита Евфрата» было достичь города Эль-Баб для его освобождения», — отметил Усман, подчеркнув, что эта задача была выполнена. «Сейчас мы изучаем вопрос проведения новых операций, возможно с другим названием», — сказал Усман.

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