Сотни мусульман вышли на улицу в пригороде Парижа для совершения пятничной молитвы, протестуя против закрытия мусульманской молельни. Об этом в пятницу вечером сообщает polit.info со ссылкой на агентство Associated Press.

В частности сообщается, что мусульмане развернули свои молитвенные коврики прямо на тротуаре в коммуне Клиши-ля-Гаренн. За порядком во время проведения намаза наблюдали несколько нарядов местной полиции.

Отмечается, что к этой акции мусульман подтолкнула нехватка мечетей, а тот зал, который община арендовала у властей для своих молитв, местная мэрия решила переоборудовать в мультимедийную библиотеку для всех жителей коммуны, в которой проживают порядка 60 тысяч человек.

В свою очередь, власти коммуны предлагают местным мусульманам молиться в специально открытом для них культурно-религиозном центре, но те предпочитают выходить с намазом на улицы.