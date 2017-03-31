В поселках Масазыр и Рамана началось строительство четырех зданий для переселения вынужденных переселенцев, живущих в аварийных домах в Баку и других городах, сказал в пятницу вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, знакомясь в Тертерском районе с ходом строительства жилого квартала для вынужденных переселенцев.

Председатель госкомитета отметил, что вопрос решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев всегда находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой.

«Недавно Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева свое первое совещание посвятила проблемам беженцев и вынужденных переселенцев. На совещании были даны конкретные поручения о том, что вынужденные переселенцы, проживающие в аварийных зданиях в Баку и других городах, должны быть обязательно переселены. На основании поручения Мехрибан Алиевой ведутся работы в этом направлении. В связи с этим в поселке Масазыр началось строительство трех пятиэтажных зданий и одного пятиэтажного здания в поселке Рамана. В настоящее время в этом направлении ведется большая работа. Люди, проживающие в аварийных зданиях, в скором времени будут переселены в новые здания», — сказал Гасанов.