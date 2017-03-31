С первого апреля вступает в силу соглашение об упрощении визовых процедур между Азербайджаном и Швейцарией, а также соглашение о реадмиссии, сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана.

Соглашение об упрощении визовых процедур между двумя странами было подписано 10 октября 2016 года в Берне.

Согласно документу, с первого апреля граждане обеих стран, обладающие дипломатическими и служебными паспортами, будут путешествовать без оформления виз.

Кроме этого, члены официальных делегаций, деловые люди, представители коммерческих организаций, школьники, студенты, лица, имеющие научные степени, журналисты, спортсмены и др. отныне смогут получить визы в упрощенном порядке.Стоимость визы — 35 евро.