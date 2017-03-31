На заседании коллегии Счетной палаты утвержден отчет о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности ПО «Азеригаз» Госнефтекомпании Азербайджана.

Как передает АПА-Экономикс, в ходе аудита Счетная палата выявила ряд серьезных нарушений. Так, по результатам аудита выявлено, что не были соблюдены требования «Правил состава, исполнения, мониторинга и оценивания Государственной инвестиционной программы», утвержденных указом президента № 239 от 17 марта 2010 года, а также не были составлены предложения, отражающие в себе обоснование государственных инвестиционных проектов по сфере, первичной структуры и оценивания.

Кроме того, по результатам аудита выявлено, что были нарушены требования законодательства о предварительной подготовке документов по технико-экономическому обоснованию строительных проектов, не обеспечено проведение технико-экономических расчетов и государственных экспертиз.

Несмотря на то, что финансовые отчеты ПО «Азеригаз» были подготовлены в соответствии с Международными стандартами финансовых отчетов, между отчетными показателями, подготовленными в соответствии с потерявшими силу нормативными документами, были различия.

Коллегия Счетной палаты приняла решение об устранении за короткий срок установленных ошибок, привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

В Милли Меджлис предоставлена информация о результатах аудита.