Из-за проблем с горлом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил два выступления на митингах в провинции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

Как сообщил глава регионального отделения правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Захир Соганда, Эрдоган отказался от участия в митинге в провинции Ван 1 апреля. «Поскольку президент Эрдоган испытывает проблемы с охрипшим горлом из-за напряженного графика работы, он отменил свое участие в программе», — цитирует издание заявление представителя ПСР.

Мероприятие должно было быть посвящено предстоящему в Турции референдуму о расширении президентских полномочий. Вместо него на мероприятии выступит премьер-министр Бинали Йылдырым.

Кроме того, Эрдоган по той же причине отказался от участия в мероприятии в провинции Эрзурум, которое должно было пройти 31 марта. Оно будет перенесено на 15 апреля, за день до даты проведения референдума.