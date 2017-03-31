Строительство 50 жилых домов и школы в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района завершится до конца мая, сказал в пятницу вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, знакомясь в Тертерском районе с ходом строительства жилого квартала для вынужденных переселенцев.

Как сказал Гасанов, по распоряжению Президента Ильхама Алиева работы по восстановлению села Джоджуг Марджанлы идут ускоренными темпами.

«Продолжается строительство 50 жилых домов и школы. По поручению главы государства строится также мечеть по подобию мечети в Шуше. В конце мая строительные работы в селе будут завершены», — сказал вице-премьер (цитата по Тренду).

По его словам, село Джоджуг Марджанлы уже упоминается в мировой печати. «По поручению Президента Ильхама Алиева в село Джоджуг Марджанлы была организована поездка послов и представителей зарубежных СМИ. Весь мир увидел, что за 3-4 месяца оккупации в 1993 году армянские боевики стерли с лица земли это село. Они увидели, что такое армянский вандализм. Во время поездки послы, выступая, выразили свою позицию. Все это освещала мировая пресса. Считаю, что о работах по восстановлению этого села, проводимых по поручению главы государства, узнали во всем мире, что сыграло большую роль в распространении полной информации об азербайджанских территориях, оккупированных и разрушенных армянами», — сказал вице-премьер.