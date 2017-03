Американский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости, пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail и публикует новые фотографии артиста, сделанные папарацци в Лос-Анджелесе.

Как отмечает издание, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.

Судя по всему, утверждает газета, развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние сделали свое дело.

Gaunt Brad Pitt looks a shadow of his former self in shock new pictures https://t.co/etZBVE8ycc pic.twitter.com/W2u37C9kdB

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 30 марта 2017 г.