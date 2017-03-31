Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что отношения России и США в настоящее время, вероятно, хуже, чем во времена «холодной войны».

На вопрос ведущего, находятся ли Россия и США в состоянии новой «холодной войны», Песков ответил: «Новая «холодная война»? Может, даже хуже, учитывая действия текущей американской президентской администрации в Вашингтоне».

Песков призвал вспомнить решения, принятые администрацией экс-президента США Барака Обамы в последние дни перед уходом с поста, в том числе экстрадицию российских дипломатов и «захват» российских дипломатических зданий в Нью-Йорке и Вашингтоне, передает Gazeta.

«Такого не было в дипломатических отношениях в мире многие десятилетия», — отметил он. Эти действия, по словам Пескова, нанесли существенный ущерб двусторонним отношениям.