Официальный курс маната по отношению к доллару на 3 апреля установлен на уровне 1,7244 маната, сообщает Центральный банк.
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Официальный курс маната по отношению к доллару на 3 апреля установлен на уровне 1,7244 маната, сообщает Центральный банк.
Дата: 2017/03/31 17:38
Раздел: Азербайджан
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