В Российской Федерации антиазербайджанские круги и армянская диаспора начали совместные действия по закрытию азербайджанских организаций. Так, правительство РФ намерено аннулировать регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

Согласно сообщению источников газеты «Ени Мусават» в Москве, 11 апреля Министерство юстиции РФ рассмотрит вопрос регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

«Проверка всех общественных организаций вопрос, находящийся в компетенции министерства юстиции России. Всероссийский азербайджанский конгресс также является действующей в России общественной организацией. Наша организация действует в рамках закона, мы своевременно приводим в порядок документацию», — сказал АПА советник президента Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), член президиума организации Камран Рустамов.

По его мнению, ВАК это не организация, которую можно упразднить в один день: «Основу Конгресса заложили Гейдар Алиев и президент России Владимир Путин. Упразднить эту организацию нелегкая задача. Региональные отделения нашей организации действуют более чем в 70 регионах России».

Он отметил, что в России в закон об общественных организациях очень часто вносятся изменения: «Естественно, что в законе бывают изменения и дополнения. Общественные организации также должны привести свои уставы в соответствие с этими изменениями. В декабре прошлого года был проведен съезд ВАК. Был принят новый устав организации. Этот устав был направлен в министерство юстиции России для утверждения. Мы предоставили все документы. Они нашли в документах определенные ошибки. Это были механические ошибки. Мы исправили эти ошибки по их совету, сделали изменения и вновь представили документы в министерство. Теперь мы ждем ответа от министерства».