Гендиректор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре официально уведомила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о намерении ряда стран – участников «Евровидения-2017» отказаться от участия в конкурсе из-за запрета, введенного СБУ на въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой, передает Газета.ру.

«Если вы подтвердите запрет въезда — это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны.

Безусловно, мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к которым приведет данный инцидент, для конкурса «Евровидение» и ЕВС в целом.

Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов – вещателей из стран Европы.

Мы получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», — сообщила Гройсману Ингрид Делтенре.

Гендиректор ЕВС также сообщила, что ни одна страна-организатор ранее не блокировала участие артиста в конкурсе и данный запрет на въезд российской участницы расценивается как недопустимый.

«Как следствие, Национальная общественная телерадиокомпания Украины может быть исключена из дальнейших мероприятий ЕВС», — заявила гендиректор Союза.

Ингрид Делтенре попросила Владимира Гройсмана «в виде исключения вмешаться в данный вопрос и подтвердить, что Самойлова сможет принять участие в конкурсе этого года на тех же условиях, что и другие 42 делегации». Также Делтенре отметила, что ЕВС понимает и уважает законы Украины, но при этом напомнила, что украинские власти на протяжении диалога, ведущегося с июня 2016 года, обещали «приложить максимум усилий с целью обеспечения участия в конкурсе всех 43 делегаций и гарантирования их безопасности при условии, что они не составляют угрозы».

ЕВС утверждает, что так и не получил какой-либо информации о том, что Юлия Самойлова представляет угрозу безопасности Украины. «ЕВС прикладывает массу усилий, чтобы «Евровидение» оставалось внеполитическим мероприятием, и мы чрезмерно расстроены, а фактически разгневаны тем, что в этом году конкурс используется как инструмент в продолжающейся конфронтации между РФ и Украиной», — заявила Ингрид Делтенре.

Как отметила гендиректор ЕВС, «отсутствие взаимно принятого решения по данному вопросу, без сомнения, поставит под угрозу будущее участие Украины в конкурсе «Евровидение».

В свою очередь, Гройсман поручил министру иностранных дел Павлу Климкину, министру культуры Евгению Нищуку, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе госкомитета телевидения и радиовещания Олегу Наливайко, председателю КГГА Виталию Кличко, и.о. главы правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Анне Бычок до 31 марта подготовить согласованный проект ответа на письмо гендиректора Европейского вещательного союза.