Основным месседжем прошедших в России массовых выступлений был лозунг «Путин — вор».

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью online.ua.

«Это было явное антипутинское выступление. Ключевое слово — «в разных городах России». Это вообще-то новое явление, которого не было ни в России, ни даже в годы распада СССР. Тогда были выступления в Москве, Петербурге, иногда в Кемерово. А такого массового размаха митингов не было никогда. География — это первая черта. Второе: демография. В митингах приняла участие молодежь, начиная со школьников старших классов. Это тоже новое явление. Оно связано с тем, что исчезла монополия телевидения. YouTube и соцсети — СМИ нового поколения. Фильм Навального про Димона посмотрели больше 15 миллионов человек», — заявил Пионтковский.