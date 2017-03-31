Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю сообщает, что в городе удалось задержать азербайджанца, который находится в федеральном розыске.

«Городские новости» пишут, что летом 2015 года в одном из соседних регионов в полицию обратился в бизнесмен, сообщив, что на него напал мужчина и с применением насилия похитил у него крупную сумму денег. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ. Во время расследования удалось установить, что преступление совершил гражданин Азербайджана 1987 года рождения. Мужчину объявили в федеральный розыск.

30 марта подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Его удалось обнаружить в ходе оперативной операции в Советском районе города.