Сегодня в Нижнем Новгороде вынесен приговор азербайджанцу, совершившему изнасилование девушки под угрозой выбросить её из окна. За это преступление 37-летнему гражданину Азербайджана придется отсидеть шесть лет в колонии.

Как пишет politexpert.net, преступление было совершено в отношении 24-летней новгородчанки, с которой насильник познакомился за два дня до совершения преступления. После распития алкоголя в компании знакомых мужчина предложил отвезти девушку до дома.

До места жительства новый знакомый её не довез. Остановившись у заброшенного здания, он заволок жертву в строение, где и совершил акт изнасилования, угрожая в случае сопротивления выбросить девушку из окна.

По обращению гражданки в полицию было заведено уголовное дело, личность подозреваемого была установлена. По сообщению правоохранителей, иностранец уже имел судимости за побои и разбой.

Несмотря на отрицание своей вины, подсудимый не сумел уйти от ответственности. Приговор иностранцу, не имевшему регистрации в России, был вынесен Канавинским районным судом города Нижний Новгород.