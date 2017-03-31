Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что противодействие «российской агрессии» останется одной из основных задач НАТО.

Слова главы Госдепа прозвучали во время встречи министров иностранных дел стран блока в Брюсселе, передает «Газета.Ru».

«Первым в списке наших задач должна стоять победа над ИГ, которое является угрозой для всех членов НАТО и партнеров блока. Но одной из задач Североатлантического альянса остается противодействие российской агитации и российской агрессии», — сказал Тиллерсон.

По его словам, это противодействие должно осуществляться «как ненасильственными, так и иногда и насильственными методами».

Тиллерсон также отметил, что все члены блока должны либо начать выделять в бюджет НАТО не менее 2% от своего ВВП, либо разработать план, по которому они начнут это делать в ближайшее время. По его словам, эта работа должна быть проведена к саммиту НАТО, который запланирован на май 2017 года.