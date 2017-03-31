Нижнедевицкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 48-летнего жителя райцентра, угрожавшего убить соседа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районном отделе внутренних дел в четверг, 30 марта.

Мужчина-охранник, уроженец Азербайджана, узнал, что когда его не было дома, пьяный сосед перепутал двери, взломал их и попал в его квартиру в феврале 2017 года. Нетрезвый мужчина думал, что это его жена заперлась изнутри. Когда охранник пришел домой, обнаружил, что у него пропали 70 тыс. рублей. Сосед сказал, что ничего о деньгах не знал и не видел их.

Возвращаясь очередной раз с дежурства, азербайджанец взял с собой травматический пистолет. По дороге выпил водки и направился к соседу. Охранник толкнул вышедшего навстречу соседа на диван и, направив пистолет, потребовал признаться в краже. Когда тот стал отпираться, злоумышленник выстрелил поверх головы соседа. Затем приставил пистолет к голове мужчины и пообещал убить, если тот не вернет деньги. Сожительница охранника, услышав шум из соседней квартиры, пришла и забрала его домой.

В отношении азербайджанца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).