Определен порядок выступлений стран-участниц в полуфиналах международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве (Украина), сообщает Trend life со ссылкой на сайт конкурса.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» пройдет в Киеве (Украина) 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая.

Порядок выступлений в первом полуфинале – 1. Швеция; 2. Грузия; 3. Австралия; 4. Албания; 5. Бельгия; 6. Черногория; 7. Финляндия; 8. Азербайджан; 9. Португалия; 10. Греция; 11. Польша; 12. Молдова; 13. Исландия; 14. Чехия; 15. Кипр; 16. Армения; 17. Словения; 18. Латвия.

Порядок выступлений во втором полуфинале – 1.Сербия; 2.Австрия; 3.Россия; 4. Македония; 5.Мальта; 6. Румыния; 7. Нидерланды; 8. Венгрия; 9. Дания; 10. Ирландия; 11. Сан-Марино; 12. Хорватия; 13. Норвегии; 14. Швейцария; 15. Беларусь; 16. Болгария; 17. Литва; 18. Эстония; 19. Израиль.

Напомним, что в финал автоматически попадают страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса (Украина).

На конкурсе в этом году Азербайджан представит певица Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) с песней Skeletons.

Авторами композиции Skeletons, с которой Диана Гаджиева выступит на конкурсе, являются композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман.