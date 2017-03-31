«Апрельские бои, можно сказать, разрушили идеологические устои Армении. Сегодня армянское общество потрясено и встревожено. Относящиеся к ситуации более прагматично армяне открыто заявляют, что если с Азербайджаном не наладить отношения, у Армении не будет будущего».

Об этом во время встречи с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

«Я неоднократно говорил, что единственным путем для существования Армении как государства является урегулирование отношений с соседями. Для этого есть единственный путь, и он заключается в незамедлительном и безоговорочном выводе войск с оккупированных азербайджанских земель. С этой точки зрения эти бои имели большое влияние, которое проявляет себя и сейчас. Они наглядно показали силу нашего народа, государства, армии. Показали, что уделявшееся в последние годы строительству армии внимание, проводимая политика, укрепление финансово-технической базы, усиление боевого потенциала нашей армии приводит к таким результатам», — отметил глава государства (цитата по АПА).

Отметим, на днях первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с громким заявлением. Он заявил, что Армения должна начать возврат оккупированных территорий Азербайджану.