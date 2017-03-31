«Нагорно-карабахский конфликт является приоритетным вопросом для Азербайджана»

Об этом во время встречи с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают важность изменения статус-кво: «Азербайджан также хочет изменения статус-кво. Для этого армянские войска должны покинуть оккупированные ими азербайджанские земли. Правда, Армения избегает переговоров. Но ей это не удастся. Сколько бы она не старалась, она будет вынуждена вернуться за стол переговоров.

Потому что если переговоры не будут вестись, они хорошо знают, в какую сторону будет развиваться ситуация. Естественно, после апрельских боев наша позиция за столом переговоров еще больше укрепилась, и это наглядно увидела вся международная общественность» (цитата по АПА).

По словам президента, Армения, которая всегда использовала гражданское население в качестве мишени, не изменила эту тактику и во время апрельских боев: «Однако они ошиблись, никто не покинул свои дома. Наш народ проявил стойкость. Память о жертвах апрельских событий всегда будет жить в сердце нашего народа. Я помню встречу с ранеными военнослужащими. Несмотря на полученные ранения, они мечтали вернуться на фронт и стать в строй. Наш народ объединился вокруг единой идеи, которая заключается в восстановлении нашей территориальной целостности. У сепаратистского режима в Нагорном Карабахе нет будущего. Азербайджан не позволит построить на своих землях второе армянское государство».