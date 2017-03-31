Два английских школьника оштрафованы за кражу пуговиц и кусков металла из музея в Освенциме, куда они приехали со школьной экскурсией. Также злоумышленники должны будут сделать пожертвование в мемориальный фонд бывшего концлагеря.

Преступление было совершено Маркусом Деллом и Беном Томпсоном еще в 2015 году. Оба приехали в Освенцим в составе группы учащихся из престижной частной школы Перс в Кэмбридже. Находясь на экскурсии, они прихватили с собой несколько предметов из экспозиции музея, но спустя какое-то время были остановлены охраной, сообщает Daily Mail.

Украденные школьниками предметы представляли собой металлические куски парикмахерского оборудования, осколки бронированного стекла, а также пуговицы. Делл и Томпсон утверждали, что взяли эти предметы, чтобы расспросить о них экскурсовода. Школьников изначально отпустили, но впоследствии они вернулись в Краков на суд.

Первоначально англичан обвинили в краже предметов повышенного культурного значения, по польским законам могло караться тюремным заключением на срок до десяти лет. Однако вызванные в суд эксперты установили, что особой культурной ценности украденные предметы не имеют.

В результате обвинение было снижено до нанесения ущерба историческому памятнику. Школьников приговорили к выплате штрафа в размере 400 фунтов стерлингов (около 450 долларов) каждого, а также к пожертвованию в размере 1250 фунтов (около 1550 долларов) в мемориальный фонд музея «Аушвиц-Биркенау».

Экспонаты музея в Освенциме часто становятся объектами краж. Наиболее известным случаем является похищение в 2009 году знаменитой вывески с ворот концлагеря с надписью «Arbeit Macht Frei», или «Работа делает свободным». Как выяснилось, вывеску украли пять граждан Польши по заказу коллекционера из Швеции.