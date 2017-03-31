В марте этого года человека по фамилии Саркисов приняли в Баку как дорогого гостя — помогли найти могилу матери, поселили в ведомственном пансионате, сопровождали-кормили-поили и приглашали приезжать еще. Еще два года назад подобное было невозможно. Что же случилось? «Человек с армянской фамилией» Юрий Саркисов поделился с «МК» своей историей, чтобы выразить благодарность всем тем, кто помог ему поклониться могиле матери, на которую он не мог попасть последние 33 года.

Юрий Иванович Саркисов может служить олицетворением нашей многонациональной и многострадальной Родины — родился в Баку 73 года назад, отец армянин, мама русская. Отец ушел, когда Юре не было и года, оставив от себя лишь армянскую фамилию. В Баку Юрий закончил школу, оттуда же ушел в армию, там похоронена его мать. А дальше в личную историю Юрия Ивановича вплетается непростая и грустная история распада СССР.

— Когда мне в Баку паспорт выдавали, — вспоминает Юрий Иванович, которому сейчас 74-й год, — в нем еще была графа «национальность», и я написал: русский. Тогда в бакинском паспортном столе меня спросили: а отец, мол, не обидится? А я им: да я его и не помню совсем, только фамилия о нем напоминает. А мама моя Ольга Анфимовна Бирюкова, она под своей девичьей фамилией и похоронена. После ее смерти я пожил в Баку еще три года, работал, учился, женился, потом тестя перевели в Москву, и я переехал вместе с семьей — это было в 1969 году. Уже живя в Москве, я три года проработал в Алжире, 4 года в Швеции, часто летал в США. А в отпусках я всегда приезжал в Баку, чтобы поклониться могиле мамы. В последний — а теперь уже, к счастью, в предпоследний — раз это было в 1984 году. В 1988 году начались события в Сумгаите, армяне бежали из Азербайджана, и когда я в следующий раз собрался на могилу к матери, меня не пустили — из-за армянской фамилии.

— Вы что-то предпринимали?

— Да, я писал письма в разные инстанции, где объяснял, что я хочу лишь побывать на могиле мамы и в церкви, где меня крестили. Но ответа не было. А два месяца назад я написал письмо в посольство Азербайджана в Москве на имя посла Полада Бюльбюльоглу. Описал свою ситуацию — что объездил полмира по работе и как турист, служил в Германии, жил в Стокгольме, летаю в Штаты, а вот на свою малую родину в Баку попасть не могу, хотя там покоится моя мать. Признаться, я не ожидал такой быстрой реакции! Очень скоро со мной связался представитель азербайджанского посольства в Москве и уточнил, на какое время я планирую свою поездку. Я, как всегда, ответил, что мне нужно всего два дня, чтобы поклониться праху матери и зайти в церковь. А дальше начались чудеса, которые еще два года тому назад и представить было бы сложно! Авиабилеты мне забронировали прямо в кассе посольства, из Москвы в Баку и обратно меня сопровождал сотрудник посольства, поселили в прекрасный ведомственный пансионат. С 23 по 26 марта я чувствовал себя долгожданным гостем — могилу матери со мной вместе искали бакинская полиция и директор кладбища. Искали ее 5 часов, но, к моему удивлению, могила мамы оказалась ухожена и на ней лежали цветы. За едой возле меня стояли сразу три официанта. Мне аж неудобно стало, я к такому не привык!

— И как вам показался Баку через 33 года разлуки?

— Баку не узнать: город суперсовременный, красивый. Но в людях я увидел тот самый Баку из моей юности, где у всех друг к другу доброжелательное отношение, где никто не делает различия по национальности или фамилии. Я из детства помню, как в летние бакинские ночи все жильцы домов вытаскивали матрасы на воздух. И никто не выяснял, кто спит рядом — азербайджанец, армянин, еврей… Баку всегда был многонациональным, дружным и гостеприимным — и через 33 года разлуки я увидел его именно таким. и хочу поблагодарить за эту возможность лично посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюльоглы и его сотрудников. А также МВД Азербайджана за помощь на месте. А то грустно, что мы разъединяемся по «фамильному» признаку. И я рад, что сегодня эта ошибка исправлена.