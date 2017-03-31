Апрельские бои — наша славная военная победа, победа, показавшая силу нашего государства, нашего народа и нашей армии, сказал, в частности президент Ильхам Алиев, выступая в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии.

«В Физулинском, Джабраильском и Агдеринском районах, освобожденных от оккупации в результате апрельских боев, сегодня развевается азербайджанский флаг. Эти бои показывают, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией, и любой ценой восстановят территориальную целостность страны», — сказал глава государства (цитата по Тренд).

По его словам, апрельские бои также продемонстрировали профессионализм азербайджанской армии.

«Наша армия, проведя с неблагоприятных позиций контрнаступательную операцию, овладела стратегическими позициями. Сегодня эти стратегические высоты, позиции, территории, освобожденные от оккупации, позволяют нам полностью контролировать ситуацию, существующую на линии соприкосновения, и предпринимать желаемые меры», — сказал глава государства.