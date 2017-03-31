Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко сообщил, что завершил свою спортивную карьеру. Фигурист сделал это заявление в интервью «Матч ТВ».

«Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел», — сказал Плющенко.

Спортсмен отметил, что у него уже было 15 операций. «Выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся. Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго», — рассказал фигурист, добавив, что поменял стереотипы, и видит сегодня спортсменов его возраста на чемпионате мира. По его словам, он очень гордится этим.