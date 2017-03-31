1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ближе к вечеру возможны дожди. Порывистый северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди, в горных и предгорный районах возможны снег и мокрый снег. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.