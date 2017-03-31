В апреле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме.

Ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 11-13° тепла (по ночам – 5-10° тепла, в некоторые дни 12-14° тепла, днем 13-18° тепла, в некоторые дни – 24-29° тепла), что близко к климатической норме.

Ожидается, что количество осадков в марте будет близко к климатической норме (норма – 23-33 мм).