Начальник контрразведки СБУ в Донецкой области Александр Хараберюш погиб при взрыве автомобиля в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте донецкой прокуратуры.

В момент взрыва Хараберюш находился в автомобиле. «От полученных многочисленных травм и ожогов работник СБУ погиб на месте», — говорится в сообщении донецкой прокуратуры. Случившееся квалифицировали как теракт.

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По словам главы управления полиции Украины в Донецкой области, теракт организовала «диверсионно-разведывательная группа ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники спецслужбы сделают все, «чтобы найти и наказать виновных». «Долги мы отдаем быстро», — добавил глава СБУ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В нее вошли сотрудники СБУ, прокуратуры и национальной полиции. Эксперты определяют тип устройства, который был заложен в автомобиль Хараберюша.