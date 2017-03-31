Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью азербайджанскому агентству АПА. По его словам, никакого «плана Лаврова» по урегулированию карабахского конфликта не существует. Минвал приводит данное интервью вниманию читателей с незначительными сокращениями:

— Решение нагорно-карабахского конфликта мирным путем является одним из приоритетов внешней политики России. В прошлом, как и в предыдущие годы, в направлении урегулирования конфликта не было предпринято никаких шагов. Как Вы считаете, в чем причина? Беспокоит ли Россию, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и самое главное – страну региона, нерешенность этого конфликта?

— Естественно, беспокоит. Для нас небезразлично, что происходит в соседнем с нами регионе. Заинтересованы в том, чтобы там восстановился мир и спокойствие, открылись границы, вернулись беженцы, возобновились торгово-экономические связи. Именно поэтому решение нагорно-карабахского конфликта – в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Не могу согласиться с тем, что никаких шагов для урегулирования не было сделано. Карабахская тема постоянно находится в центре внимания международных посредников, предпринимающих как коллективные, так и самостоятельные усилия, направленные на решение данной проблемы. Если говорить о России, то, например, в прошлом году по инициативе Президента В.В.Путина в Санкт-Петербурге прошел трехсторонний саммит, посвященный данному вопросу. Проблематика нагорно-карабахского урегулирования неизменно занимает важное место на встречах В.В.Путина с руководителями Азербайджана и Армении. В частности, она предметно обсуждалась в ходе недавнего визита С.А.Саркисяна в Москву 15 марта. Разумеется, не остаются в стороне руководители внешнеполитических ведомств – содержательный разговор на эту тему состоялся в феврале с министром иностранных дел Армении Э.А.Налбандяном, а в начале марта – с министром иностранных дел Азербайджана Э.М.Мамедъяровым. Следует иметь в виду, что тема нагорно-карабахского урегулирования – очень деликатный сюжет, поэтому детали переговоров носят конфиденциальный характер. Вместе с тем могу сказать, что многие аспекты уже согласованы. Осталось несколько вопросов. Но они самые сложные. К консенсусу пока прийти не удалось. Тем не менее, работа продолжается.

— После апрельских событий в прошлом году мы наблюдали активные посреднические усилия России по урегулированию конфликта мирным путем. Хотя это официально не озвучивалось, в прессе тиражируется информация о наличии «плана Лаврова» по урегулированию конфликта. Был ли такой план? И если был, то какова его судьба?

— Неоднократно публично заявлял, что никакого «плана Лаврова» не существует. В основе идей, которые сейчас обсуждаются, лежат предложения, коллективно выработанные тремя странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Точнее речь идет о положениях, озвученных в совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию президентами России, США и Франции. Они хорошо известны. Не отвергая в целом эту основу, стороны по-разному видят последовательность воплощения в жизнь ее составляющих. О том, чтобы ее поменять или предлагать какие-то новые планы, кардинально меняющие схему, разработанную сопредседателями, речи не идет. Главное – помочь сторонам найти сбалансированное политическое решение, которое позволит перейти к подготовке юридически обязывающих документов.

— Начальники генеральных штабов ВС России и США недавно встретились в Баку. Эта встреча была высоко оценена в политических и экспертных кругах Азербайджана. Отталкиваясь от того факта, что обе страны придают значимость статусу Азербайджана в регионе, возможно ли усиление сотрудничества Вашингтона и Москвы в вопросе нагорно-карабахского конфликта?

— Действительно, 16 февраля в столице Азербайджана состоялась встреча начальника Генштаба ВС России В.В.Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дж.Данфорда, в ходе которой обсуждались вопросы антитеррористического сотрудничества двух стран, в частности, в регионе Ближнего Востока. Россия, США и Франция являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – основной переговорной площадкой по нагорно-карабахскому урегулированию. В этом составе «тройка» сформировалась в 1997 году, и с тех пор ее работа строится на основе командного подхода. Уже говорил о совместных заявлениях на высшем уровне, направленных на стимулирование сторон к поиску компромиссных развязок по ключевым аспектам урегулирования. Налажено устойчивое взаимодействие по линии наших внешнеполитических ведомств. Наглядный пример – проведенный по инициативе Госсекретаря США после апрельских событий прошлого года армяно-азербайджанский саммит с участием Министра иностранных дел России и Госсекретаря по европейским делам МИД Франции, на котором рассматривались важные вопросы, связанные со стабилизацией ситуации в зоне конфликта. В свою очередь американский и французский сопредседатели были приглашены на завершающую часть вышеупомянутой встречи в Санкт-Петербурге. Все три сопредседателя активно взаимодействуют между собой. Регулярно посещая регион, они, как правило, выступают с единых позиций на переговорах с руководством Армении и Азербайджана. Полагаю, что такой командный подход является свидетельством того, как можно и нужно сотрудничать по вопросам преодоления международных конфликтов. Рассчитываю, что наше тесное взаимодействие по НКУ с Вашингтоном, как и с Парижем, будет продолжено.

— Как видит Россия участие Азербайджана в процессе евразийской интеграции? Желает ли Москва присоединения Баку к Евразийскому экономическому союзу?

— Возможное участие Азербайджана в процессе евразийской интеграции мы можем только приветствовать. За два года функционирования Евразийского экономического союза число его участников увеличилось с трех до пяти. Это подтверждает то, что Союз предоставляет государствам-членам значительные преимущества, которые можно получить, только имея доступ к общему экономическому пространству. Сегодня ЕАЭС – это емкий общий рынок c населением более 182 млн. человек, в рамках которого обеспечены «четыре свободы»: беспрепятственное перемещение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Отдельно стоит отметить выгоды от общей реализации внешнеэкономических интересов: отстаивать их в ходе контактов с третьими странами значительно эффективнее, находясь в составе столь мощного интеграционного объединения.