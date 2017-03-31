В селе Машлыг Джалилабадского района обнаружены лица, которые занимались незаконным забоем и заготовкой конины.

Как сообщает Госслужба ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства, на основании поступившей информации специалисты службы и сотрудники Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел провели рейд на старой птицеводческой ферме в селе Машлыг Джалилабадского района, принадлежащей жителю района Сагифу Аббасову.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 32 конские туши, которые не имели никаких документов о происхождении и состоянии здоровья на момент убоя, не прошедшие ветеринарный контроль, а также внутренние органы 31 недавно забитого коня (печень, легкие и т.д.). Также в специальной вырытой яме во дворе фермы были обнаружены конские ноги и головы, отделенные от мяса конские скелеты, желудки и кишечник, а также несформированный плод и лошадиная кожа.

Помимо этого, бактериологические исследования, проведенные в Республиканской ветеринарной лаборатории показали в образцах данного мяса бактерии (бактерий группы кишечных палочек, золотистый стафилококк).

Так же биохимическое исследование показало, что все животные были забиты в состоянии агонии или после смерти.

По итогам лабораторных исследований в отношении Сагифа Аббасова будут приняты меры в соответствии с законодательством.