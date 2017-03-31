31 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанкой армии, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
31 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанкой армии, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2017/03/31 11:17
Раздел: Азербайджан
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