president_gorush_310317_1

31 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанкой армии, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

77f83eba-47ce-40b8-b931-937c315152ab 080d61dc-7872-40dc-bf8c-e2010f7ca016 c2cfe87a-4c7b-4a30-bcbb-6de4c2f93190