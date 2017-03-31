ОАО «Международный Банк Азербайджана» подало в суд на компанию Baghlan Group FZCO и Нахчыванский филиал ООО «Baghlan Treydinq».

Как передает Report, банк обратился в Бакинский административно-экономический суд №1 и выдвинул требование в связи со спорами (по кредитным договорам) по обязательствам, отраженным в договорах.

В настоящее время дело рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.

Отметим, что владельцем компании Baghlan Group FZCO является президент клуба «Баку» Хафиз Мамедов.