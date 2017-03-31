Парламент Молдовы принял решение создать Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём – автономное специализированное подразделение в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.

Соответствующий законопроект был принят в окончательном чтении в четверг, 30 марта, пишет Комсомольская Правда.

Проект направлен на развитие потенциала и инструментов, необходимых для возврата имущества, полученного в результате совершения преступлений, особенно преступлений коррупционного характера и отмывания денег. В бюджет Агентства будет поступать 3% стоимости возвращённого имущества или активов.

В обязанности подразделения входят: проведение параллельных финансовых расследований и составление в ходе них констатирующих актов, оценка и управление конфискованными преступными активами. Агентство будет координировать международное сотрудничество в правовой сфере и обмен информацией с аналогичными зарубежными учреждениями.