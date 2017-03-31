Американского серийного убийцу Дональда Харви по прозвищу «Ангел смерти» забили до смерти в тюремной камере, где он отбывал пожизненное заключение за убийство около 50 человек.

Дональд Харви работал санитаром в больницах Цинциннати (штат Огайо) и Лондона (штат Кентукки) в 1970-1980-х годах. Большинству своих жертв Харви подмешивал в больничную еду яд. Некоторые из пациентов задохнулись из-за того, что преступник отключил им аппараты искусственного дыхания.

Преступления Харви раскрылись, когда во время вскрытия одной из жертв патологоанатом почувствовал запах отравляющего вещества. В 1987 году Харви признался в убийстве 37 человек. Позже он заявил, что несет ответственность за гибель еще 18 человек в больнице Цинциннати.

Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Харви был приговорен к нескольким пожизненным заключениям и отбывал наказание в тюрьме города Толидо в Огайо. Во вторник вечером его обнаружили избитым в камере, сообщил агентству представитель властей. Согласно тюремному отчету, 64-летнего Харви избили, когда неизвестный человек вошел в его камеру. Спустя два дня Харви скончался от полученных травм.

В суде Харви говорил, что многие из убитых пациентов были неизлечимо больны, и он якобы пытался покончить с их страданиями. Однако бывший прокурор округа Гамильтон Артур Ней младший, который вел дело Харви в Цинциннати, заявил, что тот не был милосердным убийцей. «Он убивал потому, что ему это нравилось», — заявил представитель обвинения.