Полиция Нью-Йорка арестовала 57-летнего мужчину после того, как стало известно о противоестественных сексуальных действиях мужчины. Сторож Музея Мадам Тюссо в Нью-Нью-Йорке на протяжении длительного времени осквернял фигуры известных личностей — мужчина занимался любовью с восковыми статуями, сообщает nur.kz

Также стало известно, при каких обстоятельствах узнали о «порочном увлечении» сторожа. Администраторы популярного среди американцев музея обнаружили на многих статуях просверленные отверстия идентичного диаметра. Самостоятельно пытаясь выяснить, кто это сделал, руководство проверило видео с камер видеонаблюдения.

Таким образом ночной сторож и его «деяния» была рассекречены. Установлено, что за 8 месяцев мужчина совершил насилие над статуями 17 выдающихся личностей. Интересно, что среди них есть и экс-президент США Барак Обама.

Сторож, согласно суровым американским законам, может получить 54 года тюрьмы за хулиганство и непристойное поведение. Если же психиатрическая экспертиза покажет его невменяемость, «герой-любовник» может избежать наказания.