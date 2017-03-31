Телесеть HBO представила первый официальный проморолик седьмого, предпоследнего, сезона сериала «Игра престолов».

Сюжет видео, озаглавленный Long Walk («Долгая прогулка»), вращается вокруг трёх персонажей — Джона Сноу, Дейенерис Таргариен и Серсеи Ланнистер. Все они идут по длинным коридорам и садятся на троны. Затем Серсея выдыхает, и из её рта вырывается облачко пара — явный намёк на то, что зима всё же пришла в Семь Королевств. Завершается же видео кадром с ярко-синим глазом Белого ходока.

Напомним, первая серия седьмого сезона выйдет на экраны 16 июля. В отличие от предыдущих сезонов, каждый из которых состоял из десяти эпизодов, в этом их будет всего семь.