Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 30 марта объявил очередное решение по Азербайджану, признав факт нарушения прав собственности.

Как передает Туран, предприниматель из Гянджи Ильгар Магеррамов пожаловался на снос его магазинчика из металлической конструкции на улице города.

Это произошло в 2004 году после того, как предприниматель отказался выполнять требование городских властей освободить помещение магазина для сноса из-за расширения дороги.

Магеррамов потребовал компенсации, но требование было проигнорировано, магазин снесен.

В своей жалобе он указал, что магазин был снесен без его согласия и решения суда.

Местные суды не удовлетворили жалобу истца.

В решении ЕСПЧ сказано, что местные суды нарушили право предпринимателя на собственность и справедливое судебное разбирательство.

Заявитель просил выплатить ему компенсацию на сумму 90 322 евро, имущественный ущерб — 90 412 евро, моральный ущерб — 10 тыс. евро и на судебные расходы — 2534 евро.

Признав нарушение прав собственности, ЕСПЧ оказался не готов принять решение о компенсации. Предполагается, что будет достигнуто соглашение о сумме компенсации между заявителем и правительством. На это дается 3 месяца.